Bologna travolgente: 4-1 al Salisburgo e prima vittoria europea

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 27 Novembre 2025

Primo tempo: Bologna dominante ma sprecone

BOLOGNA-SALISBURGO – Il Bologna entra al Dall’Ara con un obiettivo chiaro. Serve vincere per blindare l’Europa League e superare il blocco delle gare interne. La squadra di Vincenzo Italiano parte con il suo calcio coraggioso e schiaccia il Salisburgo. Al diciottesimo Riccardo Orsolini sfiora il vantaggio con un destro potente, mentre al ventiseiesimo arriva l’1-0: cross dello stesso Orsolini, deviazione corta e tocco decisivo di Odgaard.

La risposta austriaca però è immediata. Al trentatreesimo un’incertezza di Lucumì apre la strada a Vertessen, che firma l’1-1 dopo la prima parata di Ravaglia. Il Bologna reagisce con forza e crea due occasioni nitide con Pobega e Dallinga, ma la porta del Salisburgo sembra stregata. Nel finale Zortea trova una chance d’oro, cancellata da un intervento decisivo di Rasmussen.

Ripresa: due gol in due minuti e partita chiusa

L’inizio del secondo tempo ribalta definitivamente la sfida. Al cinquantunesimo Miranda inventa un filtrante per Dallinga, che insacca il 2-1 con un diagonale pulito. Due minuti più tardi Zortea scappa a destra e crossa per Federico Bernardeschi, che di testa firma il 3-1. Il Salisburgo prova a reagire con Ratkov, che prima segna ma vede la rete annullata dal Var e poi colpisce la traversa.

Finale: il sigillo di Orsolini

Il Bologna chiude i conti all’ottantaseiesimo con Orsolini, che ribadisce in rete dopo una respinta. Finisce 4-1. Il Bologna conquista la sua prima vittoria casalinga europea e sale a otto punti. Per il Salisburgo, ora ultimo, il cammino si fa sempre più complicato.

LEGGI ANCHE: