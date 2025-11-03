Bologna, tegola Freuler: l’esito degli esami
Bologna tegola Freuler – L’ottimo campionato del Bologna continua: i rossoblù hanno vinto il derby emiliano contro il Parma in rimonta e si trovano ora al quinto posto in classifica, in piena lotta per la Champions League. Per l’allenatore Vincenzo Italiano però ci sono anche notizie negative, il centrocampista svizzero Remo Freuler infatti ha rimediato la frattura scomposta della clavicola destra e sarà costretto ad operarsi. Salterà sicuramente Bronn e Napoli, i tempi di recupero completi però si potranno ipotizzare soltanto dopo l’operazione.
Il comunicato
Di seguito il comunicato ufficiale del club emiliano: “Remo Freuler ha riportato ieri, in un contrasto fortuito, la frattura scomposta della clavicola destra. Verrà sottoposto ad intervento di stabilizzazione nei prossimi giorni. I tempi di ripresa saranno comunicati dopo l’intervento”.
