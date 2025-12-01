Bologna su Muharemovic: difesa in evoluzione e idea per il futuro

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 1 Dicembre 2025

Bologna su Muharemovic: primi passi concreti

Il Bologna ha messo nel mirino Tarik Muharemovic, difensore centrale del Sassuolo, classe 2003 e già nel giro della nazionale bosniaca. Il direttore tecnico Giovanni Sartori è stato avvistato sugli spalti del Sinigaglia durante Como-Sassuolo, una presenza che ha alimentato le voci su un interesse concreto per il giovane centrale, cresciuto nel settore giovanile della Juventus.

La sfida scudetto è alle porte! Abbiamo preparato un pronostico Roma - Napoli con i migliori pronostici e le quote a confronto: non farti trovare impreparato per il Derby del Sole.

Il profilo di Muharemovic rispecchia la strategia portata avanti dal tecnico Vincenzo Italiano, sempre attento a inserire giocatori giovani e strutturati, capaci di garantire solidità subito e crescita nel medio periodo. La possibile partenza di Lucumi, attesa tra gennaio e giugno, rende ancora più urgente la ricerca di un nuovo innesto nella linea arretrata.

Un talento in crescita

Arrivato al Sassuolo nel luglio 2025, Muharemovic è legato ai neroverdi fino al 2031. Con la Bosnia-Erzegovina ha già collezionato 10 presenze e firmato un gol. In questa stagione in Serie A conta 10 apparizioni e un assist, numeri che confermano una crescita costante in un contesto competitivo.

La valutazione del giocatore, stimata intorno ai 7 milioni da Transfermarkt, lo rende un’opportunità interessante. Da considerare anche la percentuale del 50% sulla futura rivendita ancora in mano alla Juventus, elemento che potrebbe incidere sulle trattative.

Inter e Juventus sullo sfondo

Oltre al Bologna, anche Inter e Juventus osservano con attenzione l’evoluzione del difensore. Tuttavia, i rossoblù appaiono oggi la squadra più determinata a muoversi con decisione, pronti a sondare il terreno per un acquisto strategico in vista del futuro.

LEGGI ANCHE: