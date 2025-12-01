Bologna su Muharemovic: difesa in evoluzione e idea per il futuro
Bologna su Muharemovic: primi passi concreti
Il Bologna ha messo nel mirino Tarik Muharemovic, difensore centrale del Sassuolo, classe 2003 e già nel giro della nazionale bosniaca. Il direttore tecnico Giovanni Sartori è stato avvistato sugli spalti del Sinigaglia durante Como-Sassuolo, una presenza che ha alimentato le voci su un interesse concreto per il giovane centrale, cresciuto nel settore giovanile della Juventus.
Il profilo di Muharemovic rispecchia la strategia portata avanti dal tecnico Vincenzo Italiano, sempre attento a inserire giocatori giovani e strutturati, capaci di garantire solidità subito e crescita nel medio periodo. La possibile partenza di Lucumi, attesa tra gennaio e giugno, rende ancora più urgente la ricerca di un nuovo innesto nella linea arretrata.
Un talento in crescita
Arrivato al Sassuolo nel luglio 2025, Muharemovic è legato ai neroverdi fino al 2031. Con la Bosnia-Erzegovina ha già collezionato 10 presenze e firmato un gol. In questa stagione in Serie A conta 10 apparizioni e un assist, numeri che confermano una crescita costante in un contesto competitivo.
La valutazione del giocatore, stimata intorno ai 7 milioni da Transfermarkt, lo rende un’opportunità interessante. Da considerare anche la percentuale del 50% sulla futura rivendita ancora in mano alla Juventus, elemento che potrebbe incidere sulle trattative.
Inter e Juventus sullo sfondo
Oltre al Bologna, anche Inter e Juventus osservano con attenzione l’evoluzione del difensore. Tuttavia, i rossoblù appaiono oggi la squadra più determinata a muoversi con decisione, pronti a sondare il terreno per un acquisto strategico in vista del futuro.
