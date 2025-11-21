Bologna su Ebnoutalib: sfida ai club di Bundesliga e al Torino

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 21 Novembre 2025 · Aggiornato il 21 Novembre 2025

Interesse crescente per Ebnoutalib

Il Bologna osserva con attenzione l’ascesa di Younes Ebnoutalib, centravanti ventiduenne dell’SV Elversberg esploso in Seconda Bundesliga. La sua stagione parla da sola: 9 gol in 12 presenze, un impatto che ha attirato l’interesse di diversi club tedeschi come SV Werder Brema, TSG Hoffenheim e Union Berlin, oltre a società i cui nomi non sono ancora stati svelati.

Concorrenza europea: Torino e Feyenoord in corsa

Secondo Bild, anche il Torino e il Feyenoord Rotterdam si sono mossi per capire margini e costi dell’operazione. Il profilo piace per fisicità, mobilità e continuità realizzativa, qualità che lo rendono un potenziale investimento strategico per club alla ricerca di un attaccante giovane da valorizzare.

La posizione dell’Elversberg e la valutazione economica

L’SV Elversberg non intende cederlo senza un’offerta adeguata. La richiesta oscilla tra i sei e gli otto milioni di euro, mentre parallelamente il club lavora per prolungare un contratto in scadenza nel 2028. Curioso il contrasto con la valutazione di Transfermarkt, che attesta il suo valore a 1,5 milioni di euro: segnale evidente di un mercato che sta anticipando la crescita del giocatore.

La corsa è appena iniziata. Il Bologna dovrà muoversi con decisione se vorrà superare una concorrenza numerosa e ben attrezzata.

