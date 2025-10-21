Bologna, spavento per Vincenzo Italiano: ricoverato per polmonite

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 21 Ottobre 2025 · Aggiornato il 21 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Apprensione in casa Bologna per le condizioni di Italiano

Momenti di apprensione per il Bologna e per tutto l’ambiente rossoblù. Il tecnico Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia diretto dal professor Stefano Nava a causa di una polmonite di probabile origine batterica, non collegata al Covid.

Condizioni in miglioramento, ma serviranno alcuni giorni di ricovero

Secondo la nota ufficiale diffusa dal club, l’allenatore resterà ricoverato per circa cinque giorni e sta seguendo una terapia antibiotica specifica. Le condizioni cliniche di Italiano sarebbero in lento ma costante miglioramento, e lo staff medico monitora con attenzione la risposta alle cure.

Italiano costretto a saltare la trasferta europea

L’assenza del tecnico comporterà inevitabilmente una modifica nella gestione della squadra. Vincenzo Italiano non sarà in panchina per il match valido per la terza giornata della fase campionato di Europa League, in programma in trasferta contro l’FCSB. La guida tecnica sarà affidata ai suoi collaboratori più stretti, con la speranza di poter presto riabbracciare il mister in panchina.

Il messaggio del club e la vicinanza dei tifosi

Il Bologna ha espresso vicinanza e pieno sostegno al proprio allenatore, mentre numerosi tifosi hanno inviato messaggi di affetto e incoraggiamento. Tutta la piazza attende buone notizie nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE: