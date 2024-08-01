Bologna, sorpresa Erlic: accordo raggiunto; visite mediche fissate

Anthony Ferrara · Pubblicato il 1 Agosto 2024 · Aggiornato il 1 Agosto 2024

Mercato Bologna: il club emiliano ha raggiunto un accordo con il Sassuolo per Martin Erlic; visite mediche già fissate per oggi, 1 agosto

Non una semplice alternativa, ma un centrale cresciuto, calcisticamente parlando, agli ordini di Vincenzo Italiano, a La Spezia, con il tecnico che ritrova uno dei propri pupilli dell’esperienza vissuta in Liguria. Martin Erlic è, virtualmente, un nuovo calciatore del Bologna. Stando a quanto confermato da Gianluca Di Marzio, il ventisettenne croato percorrerà la Via Emilia per raggiungere il capoluogo, da Sassuolo, pronto a vivere una nuova avventura in Italia con la casacca rossoblù.

All’accordo tra i due club sulla base di 8,5 milioni di euro che i felsinei riconosceranno ai neroverdi, faranno seguito le visite mediche del centrale croato, classe 1998, già nel corso della giornata odierna, 1 agosto. La retrocessione del Sassuolo ha inevitabilmente accelerato le operazioni per l’avvicendamento in Emilia, che consentirà allo stesso Erlic di prendere parte alla prossima edizione della Champions League con la maglia del Bologna.

In seguito alle trattative naufragate per Hummels, almeno per il momento, e Mario Hermoso, centrale iberico che ha declinato l’offerta bolognese, il club rossoblù ha individuato nel croato il profilo giusto per completare un reparto che dovrebbe assistere, comunque, a un altro innesto nel corso della sessione estiva. Una certezza chiamata Erlic per il Bologna e Italiano, con il difensore pronto a rilanciassi dopo la complicata esperienza vissuta al Sassuolo.

