Simon Sohm è arrivato a Bologna in questa sessione di mercato, all’interno della trattativa che ha portato Giovanni Fabbian dai rossoblù alla Fiorentina. Dopo aver già esordito con la nuova maglia, il calciatore svizzero si è presentato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

BOLOGNA, SOHM: “A FIRENZE NON HA FUNZIONATO, VOLEVO CAMBIARE ARIA”

L’ARRIVO IN ROSSOBLÙ – “Sono stato molto bene, la squadra mi ha aiutato tanto nell’adattarmi e sono molto positivo sulla mia permanenza nei prossimi mesi qui. Italiano? Mi sta chiedendo di fare il mio meglio ogni giorno in allenamento. Penso che io e lui abbiamo le stesse idee e gli stessi obiettivi e possiamo uscire insieme da questo momento complicato”.

FIRENZE – “A Firenze non ha funzionato per me, ma è stato così anche per altri. Sentivo l’esigenza di cambiare aria”.

RUOLO E IDOLI – “Ho fatto tutti ruoli, dal più difensivo al più avanzato. L’anno scorso sono cresciuto giocando un po’ più avanzato ma è una mia qualità poter fare entrambi i ruoli. Il mio idolo? è sempre stato Yaya Toure”.

Ti potrebbe interessare Infortunio Lykogiannis, la nota del Bologna Bologna Calcio News 24/7

Oltre a “Bologna, Sohm si presenta: “Avevo bisogno di cambiare aria”” leggi anche: