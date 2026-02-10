 Salta al contenuto
Bologna Calcio News 24/7

Bologna, Sohm si presenta: “Avevo bisogno di cambiare aria”

Samuele Zarlenga
2 min

Simon Sohm è arrivato a Bologna in questa sessione di mercato, all’interno della trattativa che ha portato Giovanni Fabbian dai rossoblù alla Fiorentina. Dopo aver già esordito con la nuova maglia, il calciatore svizzero si è presentato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

BOLOGNA, SOHM: “A FIRENZE NON HA FUNZIONATO, VOLEVO CAMBIARE ARIA”

L’ARRIVO IN ROSSOBLÙ – “Sono stato molto bene, la squadra mi ha aiutato tanto nell’adattarmi e sono molto positivo sulla mia permanenza nei prossimi mesi qui. Italiano? Mi sta chiedendo di fare il mio meglio ogni giorno in allenamento. Penso che io e lui abbiamo le stesse idee e gli stessi obiettivi e possiamo uscire insieme da questo momento complicato”.

FIRENZE – A Firenze non ha funzionato per me, ma è stato così anche per altri. Sentivo l’esigenza di cambiare aria”.

RUOLO E IDOLI – “Ho fatto tutti ruoli, dal più difensivo al più avanzato. L’anno scorso sono cresciuto giocando un po’ più avanzato ma è una mia qualità poter fare entrambi i ruoli. Il mio idolo? è sempre stato Yaya Toure”.

 

Oltre a “Bologna, Sohm si presenta: “Avevo bisogno di cambiare aria”” leggi anche:

  1. Napoli-Como, Conte cambia: Beukema titolare, out Buongiorno
  2. A Milano, una cena per la Nazionale: Bartesaghi e Miretti le novità
  3. Roma, Malen firma un’altra doppietta e centra un traguardo chiave

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria