Bologna-Skorupski, rinnovo e quasi dieci anni insieme
Brevissima nota del Bologna che ufficializza il rinnovo del contratto di Lukasz Skorupski, trentaquattrenne polacco che difende i pali rossoblù dal 2018 con quasi 250 presenze.
Eccola in forma integrale:
Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il portiere Lukasz Skorupski per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027.
Nel mentre, la squadra sta preparando la trasferta di Cagliari in programma domenica alle ore 15.00.
