Bologna-Sassuolo, probabili formazioni e diretta tv

Bologna e Sassuolo, punti pesanti in palio

Il programma della 17ª giornata di Serie A prosegue con Bologna-Sassuolo, in scena oggi alle 18. Una partita che vale più della semplice classifica. I felsinei cercano continuità per restare nella zona alta, i neroverdi hanno bisogno di risultati per allontanarsi dalle posizioni scomode. Il contesto è chiaro: equilibrio, tensione, dettagli che fanno la differenza.

Le scelte di Italiano

In casa Bologna, Vincenzo Italiano deve fare i conti con le condizioni non ottimali di Skorupski, ancora non al meglio, toccherà quindi a Ravaglia. In difesa rientra Vitik, pronto a sostituire lo squalificato Heggem accanto a Lucumì. Sulle fasce agiranno Zortea e Miranda. A centrocampo è convocato Freuler, ma dal primo minuto resta favorito Moro in regia con Ferguson. Davanti resta aperto il ballottaggio tra Castro e Dallinga, con Immobile pronto a incidere a gara in corso. Fuori Bernardeschi, indisponibile anche Cambiaghi: spazio a Orsolini e Rowe sugli esterni.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il Sassuolo tra emergenza e speranza

Nel Sassuolo, Fabio Grosso prova a recuperare Pinamonti fino all’ultimo. In caso di forfait, toccherà a Cheddira guidare l’attacco con Volpato e Laurienté. A centrocampo torna Thorstvedt, scontata la squalifica. In difesa resta aperto il duello tra Doig e Candè sulla sinistra. Tra i pali rientra tra i convocati Turati, ma dovrebbe partire Muric.

Probabili formazioni

BOLOGNA: Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano.

SASSUOLO: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Dove vederla in tv

Bologna-Sassuolo sarà trasmessa in co-esclusiva su DAZN e Sky: canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Streaming disponibile tramite app su smart tv e dispositivi compatibili.