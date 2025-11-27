Bologna-Salisburgo, probabili formazioni e dove vederla in tv
Foto © Stefano D’Offizi
Probabili formazioni e scelte dei tecnici
BOLOGNA-SALISBURGO – Il momento del Bologna è limpido. La squadra di Vincenzo Italiano ha trovato continuità, ritmo e una qualità di gioco che le sta permettendo di avanzare sicura anche fuori dai confini della Serie A. L’appuntamento con il RB Salisburgo diventa quindi un passaggio chiave per consolidare la corsa in Europa League.
Le scelte dell’allenatore indicano una gestione attenta del gruppo. In porta ci sarà Ravaglia, protetto dal quartetto Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda. In mezzo spazio a Ferguson e Pobega, mentre sulla trequarti agiranno Bernardeschi, Odgaard e Dominguez a sostegno di Dallinga.
Il Salisburgo, guidato da Letsch, risponde con una formazione a specchio. Difesa affidata a Lainer, Schuster, Rasmussen, Terzic, mentre la manovra passerà per Diabate e Bidstrup. Dietro l’unica punta Vertessen ci saranno Baidoo, Kitano e Bitschoff.
Bologna-Salisburgo, le probabili formazioni
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.
SALISBURGO (4-2-3-1): Schlager; Lainer, Schuster, Rasmussen, Terzic; Diabate, Bidstrup; Baidoo, Kitano, Bitschoff; Vertessen. All. Letsch.
Dove seguire la partita
Bologna RB Salisburgo sarà disponibile in esclusiva su Sky Sport tramite l’app dedicata su smart tv, console e dispositivi abilitati come TIMVISION Box, Fire TV Stick e Chromecast.
La sfida promette ritmo, qualità e un banco di prova significativo per misurare le ambizioni europee del Bologna.
