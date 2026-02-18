Tra conferme e nuovi equilibri, il centrocampo del Bologna prende forma definitiva. Il club rossoblù ha ufficializzato il riscatto di Tommaso Pobega dal Milan, trasformando un prestito in un investimento strutturale. Un’operazione che consolida il progetto tecnico sotto le Due Torri e chiude un capitolo aperto da oltre un anno e mezzo. Parallelamente, si completa anche un altro movimento: Michael Aebischer fa il percorso inverso restando a Pisa.

Le cifre dell’affare e la plusvalenza del Milan

Nel 2024, il centrocampista classe ’99 era arrivato in Emilia in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Diritto che inizialmente non era stato esercitato, salvo poi rinegoziare l’operazione con un prestito oneroso da un milione e un obbligo di riscatto ridotto a 7 milioni, scoccato ufficialmente a metà febbraio.

Il comunicato dei felsinei: “Il Bologna FC 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Tommaso Pobega dall’AC Milan: il centrocampista ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva”. Una formula che chiude il doppio accordo costruito in due estati.

Per il Milan l’operazione genera una plusvalenza piena, considerando la crescita del giocatore nel vivaio rossonero. Per gli emiliani, invece, si tratta di una scelta di continuità per un giocatore che raramente ruba l’occhio ma risulta sempre utile alla causa. Nella scorsa stagione ha contribuito alla vittoria della Coppa Italia proprio contro la sua ex squadra e in questa annata ha già messo insieme 25 presenze, 3 gol e 2 assist tra campionato ed Europa League.

Ti potrebbe interessare Milan-Como, probabili formazioni e dove vederla in tv AC Milan News 24/7