Bologna, ufficializzato il riscatto di Pobega dal Milan: le cifre dell’affare

Tra conferme e nuovi equilibri, il centrocampo del Bologna prende forma definitiva. Il club rossoblù ha ufficializzato il riscatto di Tommaso Pobega dal Milan, trasformando un prestito in un investimento strutturale. Un’operazione che consolida il progetto tecnico sotto le Due Torri e chiude un capitolo aperto da oltre un anno e mezzo. Parallelamente, si completa anche un altro movimento: Michael Aebischer fa il percorso inverso restando a Pisa.

Le cifre dell’affare e la plusvalenza del Milan

Nel 2024, il centrocampista classe ’99 era arrivato in Emilia in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Diritto che inizialmente non era stato esercitato, salvo poi rinegoziare l’operazione con un prestito oneroso da un milione e un obbligo di riscatto ridotto a 7 milioni, scoccato ufficialmente a metà febbraio.

Il comunicato dei felsinei: “Il Bologna FC 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Tommaso Pobega dall’AC Milan: il centrocampista ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva”. Una formula che chiude il doppio accordo costruito in due estati.

Per il Milan l’operazione genera una plusvalenza piena, considerando la crescita del giocatore nel vivaio rossonero. Per gli emiliani, invece, si tratta di una scelta di continuità per un giocatore che raramente ruba l’occhio ma risulta sempre utile alla causa. Nella scorsa stagione ha contribuito alla vittoria della Coppa Italia proprio contro la sua ex squadra e in questa annata ha già messo insieme 25 presenze, 3 gol e 2 assist tra campionato ed Europa League.

Aebischer al Pisa, sfida salvezza in Toscana

Se Pobega consolida il proprio futuro in rossoblù, Aebischer lo conclude. Il centrocampista svizzero è diventato ufficialmente un giocatore del Pisa a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro, al termine di un’operazione impostata la scorsa estate, anche in questo caso con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

A Pisa ha trovato centralità immediata, diventando un perno del centrocampo neroazzurro. Mediano ordinato e affidabile in fase di interdizione, Aebischer rappresenta un tassello fondamentale nella corsa alla salvezza del club toscano. La scelta ha anche una dimensione personale: mettersi in mostra con continuità per conquistare un posto nella Svizzera in vista del prossimo Mondiale.

Due traiettorie diverse, ma un unico filo conduttore: la fiducia dei rispettivi club nei due centrocampisti. Il Bologna per ricercare le emozioni vissute lo scorso anno, magari in ambito europeo, il Pisa per aggiungere l’esperienza necessaria alla permanenza nella massima serie.

