Bologna, rinnovo in vista per Santiago Castro fino al 2029

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 6 Novembre 2025 · Aggiornato il 6 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Il Bologna punta sul futuro di Santiago Castro

Il Bologna è pronto a blindare uno dei suoi gioielli più promettenti: il club emiliano, infatti, sta lavorando al rinnovo del contratto di Santiago Castro, centravanti italo-argentino di 21 anni, protagonista di un avvio di stagione positivo in Serie A. Secondo La Gazzetta dello Sport, la società rossoblù intende prolungare l’accordo fino al 2029, raddoppiando l’attuale ingaggio del giocatore.

I dettagli del nuovo contratto

L’attuale contratto di Castro scade nel giugno 2028, ma il Bologna vuole muoversi in anticipo per respingere le attenzioni di diversi club europei. Il nuovo accordo prevederebbe un salario da 1 milione di euro netti a stagione, più bonus legati a gol e presenze. Un riconoscimento per un attaccante che, in questa stagione, ha già collezionato 4 gol e 1 assist in 9 presenze in Serie A, confermando la crescita costante vista negli ultimi mesi.

Crescita, mercato e ambizioni

Il valore di mercato di Castro, stimato da Transfermarkt in 35 milioni di euro, continua a salire. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di club come Chelsea e Inter, ma il Bologna intende fare di tutto per trattenerlo. La fiducia di Vincenzo Italiano e la solidità del progetto tecnico rossoblù potrebbero essere decisive per convincere il giovane attaccante a legarsi a lungo al club.

Il Bologna scommette su Santiago Castro: il futuro è già scritto in rossoblù.

