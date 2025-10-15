Bologna, rinnovi vicini per Skourupski e Freuler fino al 2028

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 15 Ottobre 2025 · Aggiornato il 15 Ottobre 2025

La priorità in casa Bologna sono i rinnovi di due colonne portanti della squadra come Łukasz Skorupski e Remo Freuler. L’estremo difensore sta disputando ormai varie stagioni su ottimi livelli e dà sicurezza a tutto il reparto arretrato, mentre l’ex Atalanta è una delle prime scelte di Vincenzo Italiano per la mediana. Proprio per queste ragioni, la dirigenza felsinea sta spingendo per blindarli entrambi.

BOLOGNA, SI TRATTA PER I RINNOVI DI SKORUPSKI E FREULER: CHIUSURA VICINA

In realtà, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, queste due operazioni non rappresentano una novità, ma la società rossoblù aveva allacciato i contatti con gli agenti dei calciatori già a partire dalla chiusura del mercato estivo. Per entrambi è previsto un prolungamento del contratto fino al 2028 e sembra esserci la volontà da parte di tutti di proseguire insieme e dare continuità ad un progetto che vede il Bologna stabilmente in lotta per un posto in Europa.

