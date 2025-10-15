 Salta al contenuto

Bologna, rinnovi vicini per Skourupski e Freuler fino al 2028

Samuele Zarlenga

La priorità in casa Bologna sono i rinnovi di due colonne portanti della squadra come Łukasz Skorupski e Remo Freuler. L’estremo difensore sta disputando ormai varie stagioni su ottimi livelli e dà sicurezza a tutto il reparto arretrato, mentre l’ex Atalanta è una delle prime scelte di Vincenzo Italiano per la mediana. Proprio per queste ragioni, la dirigenza felsinea sta spingendo per blindarli entrambi.

BOLOGNA, SI TRATTA PER I RINNOVI DI SKORUPSKI E FREULER: CHIUSURA VICINA

In realtà, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, queste due operazioni non rappresentano una novità, ma la società rossoblù aveva allacciato i contatti con gli agenti dei calciatori già a partire dalla chiusura del mercato estivo. Per entrambi è previsto un prolungamento del contratto fino al 2028 e sembra esserci la volontà da parte di tutti di proseguire insieme e dare continuità ad un progetto che vede il Bologna stabilmente in lotta per un posto in Europa.

 

Oltre a “Bologna, rinnovi vicini per Skourupski e Freuler fino al 2028” leggi anche:

  1. Politano verso il rientro: Conte può riaverlo già col Torino
  2. Juventus, futuro incerto per Koopmeiners: possibile addio in estate
  3. Federico Chiesa, curioso declino: da campione d’Europa a gregario
  4. Il Napoli accelera per Juanlu Sanchez: accordo vicino per gennaio?
  5. Italia-Israele, Retegui porta gli azzurri ai playoff Mondiali 2026: commenti post gara
  6. Portogallo, altri gol per Ronaldo: sono 143 ed è quasi qualificazione Mondiali 2026
  7. Premier League, Manchester City-Everton: Dominio Scontato e Gol a Pioggia all’Etihad
  8. Roma, occhi su Soumarè: il giocatore è in scadenza con il Leicester
  9. Juventus, offerta shock per Tonali: sul piatto Koopmeiners e 50 mln
  10. UEFA, nuove regole multiproprietà: più tempo per i club in Europa
  11. Infortunio Kean, niente Italia-Israele e domenica c’è Milan-Fiorentina
  12. Estonia-Italia, Kean (che poi si infortuna), Retegui e Pio Esposito: i commenti post gara

In tendenza

Notizie correlate