Bologna, rimane accesa la pista Bertola: i dettagli

Raffaele Campo · Pubblicato il 3 Gennaio 2025

BOLOGNA BERTOLA – Il Bologna vuole un difensore centrale. E secondo quanto riferisce Tuttobolognaweb.it, i rossoblu vorrebbero arrivare, anticipando la folta concorrenza, a Niccolò Bertola, giovane difensore dello Spezia e in scadenza di contratto con i liguri.

BOLOGNA BERTOLA – Lo stesso portale riferisce che ad essere in vantaggio sembrava l’Inter, tuttavia i nerazzurri non sarebbero intenzionati a fare investimenti già a gennaio per il giocatore. Dunque il Bologna potrebbe approfittarne, riconoscendo già una cifra allo Spezia e lasciarlo in Liguria fino al termine della stagione, dal momento che la squadra naviga nelle zone alte della classifica di Serie B. In ogni caso, l’investimento per il futuro sarebbe fatto.

