Bologna pressing su Fazzini: trattativa ad oltranza con la Fiorentina

Il Bologna di Giovanni Sartori non si ferma. Dopo aver perfezionato i colpi Helland e Sohm, il club emiliano ha avviato una nuova trattativa con la Fiorentina. L’obiettivo è Tommaso Fazzini, il talentuoso centrocampista classe 2003 attualmente in forza ai viola. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i rossoblù sono impegnati in un pressing serrato per chiudere l’affare nelle prossime ore.

L’operazione, vagliata positivamente dal tecnico felsineo Vincenzo Italiano (che già allenò il giocatore ai tempi dell’Empoli), è però arenata su un punto cruciale: la formula del trasferimento. Il Bologna punta a un semplice prestito con diritto di riscatto, mentre la Fiorentina chiede almeno un obbligo di riscatto condizionato, per garantire un introito certo a fine stagione.

Le ragioni di un possibile addio

La partenza di Fazzini dalla Fiorentina apparirebbe logica alla luce degli ultimi sviluppi di mercato. Con l’arrivo a Firenze di Giovanni Fabbian (proprio dal Bologna) e di Marco Brescianini, lo spazio di manovra per il giovane centrocampista si è ulteriormente ristretto.

Fazzini, infatti, non è mai riuscito a trovare continuità di minuti sotto la guida del tecnico Paolo Vanoli, nemmeno nel ruolo di trequartista. Una situazione di stallo che ha convinto il giocatore e il suo entourage a valutare un cambio di aria già nella sessione di gennaio, nella speranza di ritrovare il ritmo e la fiducia necessari.

Le prossime ore saranno decisive. Il Bologna vuole chiudere il cerchio del suo mercato in entrata con un colpo di qualità, mentre la Fiorentina deve decidere se puntare sulla valorizzazione futura di Fazzini o se monetizzare immediatamente un talento che attualmente non rientra nei piani tecnici.