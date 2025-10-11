Bologna, pressing per il rinnovo di Jhon Lucumí fino al 2029

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Ottobre 2025

Bologna al lavoro per il rinnovo di Lucumí

Il Bologna vuole blindare uno dei suoi punti di forza. La dirigenza rossoblù ha infatti avviato i contatti per il rinnovo di contratto di Jhon Lucumí, centrale colombiano che nelle ultime stagioni si è imposto come leader della retroguardia.

L’offerta del club

Secondo quanto emerso, il club avrebbe messo sul tavolo una proposta fino al 2029, con un ingaggio da circa 2 milioni di euro netti a stagione, cifra che potrebbe ulteriormente crescere attraverso bonus legati a presenze e rendimento. Una scelta che testimonia la volontà del club emiliano di dare continuità al progetto e di confermare i propri pilastri.

Le parole di Sartori

Il direttore sportivo Giovanni Sartori ha confermato la trattativa, sottolineando la volontà del club di trattenere il difensore: “Stiamo parlando con il giocatore per il rinnovo, saremmo molto contenti se rimanesse. Ma per conoscere le sue intenzioni bisognerebbe chiederlo a lui”. Sartori ha poi precisato che nelle prossime settimane è previsto un nuovo incontro con l’entourage di Lucumí, con l’obiettivo di arrivare a un accordo entro la sosta di novembre.

Scenario futuro

Il Bologna vuole evitare l’inserimento di altri club, soprattutto esteri, pronti a sondare la disponibilità del colombiano. La sensazione è che la trattativa sia ben avviata, ma la decisione finale spetterà al difensore, chiamato a scegliere se legarsi a lungo al progetto rossoblù.

