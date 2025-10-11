Bologna, pressing per il rinnovo di Jhon Lucumí fino al 2029
Bologna al lavoro per il rinnovo di Lucumí
Il Bologna vuole blindare uno dei suoi punti di forza. La dirigenza rossoblù ha infatti avviato i contatti per il rinnovo di contratto di Jhon Lucumí, centrale colombiano che nelle ultime stagioni si è imposto come leader della retroguardia.
L’offerta del club
Secondo quanto emerso, il club avrebbe messo sul tavolo una proposta fino al 2029, con un ingaggio da circa 2 milioni di euro netti a stagione, cifra che potrebbe ulteriormente crescere attraverso bonus legati a presenze e rendimento. Una scelta che testimonia la volontà del club emiliano di dare continuità al progetto e di confermare i propri pilastri.
Le parole di Sartori
Il direttore sportivo Giovanni Sartori ha confermato la trattativa, sottolineando la volontà del club di trattenere il difensore: “Stiamo parlando con il giocatore per il rinnovo, saremmo molto contenti se rimanesse. Ma per conoscere le sue intenzioni bisognerebbe chiederlo a lui”. Sartori ha poi precisato che nelle prossime settimane è previsto un nuovo incontro con l’entourage di Lucumí, con l’obiettivo di arrivare a un accordo entro la sosta di novembre.
Scenario futuro
Il Bologna vuole evitare l’inserimento di altri club, soprattutto esteri, pronti a sondare la disponibilità del colombiano. La sensazione è che la trattativa sia ben avviata, ma la decisione finale spetterà al difensore, chiamato a scegliere se legarsi a lungo al progetto rossoblù.
