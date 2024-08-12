Bologna, per la difesa spunta Alexsandro del Lille
bologna ALEXSANDRO – Dopo la partenza di Riccardo Calafiori, direzione Arsenal, e il mancato accordo con Mats Hummels, il Bologna continua la ricerca di un difensore che possa soddisfare le esigenze di Vincenzo Italiano.
Per colmare questa lacuna, il club emiliano sta valutando diversi profili. Nelle ultime ore, i rossoblù hanno intensificato i contatti per assicurarsi Alexsandro Ribeiro del Lille, avviando i primi colloqui ufficiali. Il brasiliano classe 1999 potrebbe trasferirsi per una cifra vicina agli 8 milioni di euro, contribuendo così a rinforzare la difesa in vista della nuova stagione.
E su Logan Costa?
Come riportato da Gianluca Di Marzio, oltre a Alexsandro, il Bologna sta puntando forte anche su Logan Costa del Tolosa. I rossoblù hanno presentato un’offerta di 13 milioni di euro più 2 di bonus per il centrale francese, ma il Tolosa ne richiede almeno 20.
