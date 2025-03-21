Bologna, pensieri concreti per il post Ferguson: occhi su Pessina

Mercato Bologna: il club emiliano avrebbe già lo sguardo rivolto verso la prossima campagna acquisti estiva: Pessina obiettivo concreto

BOLOGNA PESSINA – Fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva 2023, la prima dalla storica promozione del Monza in Serie A, per un’operazione da ben 12 milioni di euro conclusa con l’Atalanta. Una prima stagione da incorniciare, condita da sei reti e un rendimento che l’aveva proiettato nel giro della Nazionale, prima di questa, sfortunatissima annata costellata da un lungo infortunio al ginocchio. La liaison tra Matteo Pessina e il club lombardo, malgrado il contratto in scadenza al 30 giugno 2027, sembra sulla via del tramonto. Il centrocampista ha collezionato appena tredici presenze, undici delle quali in Serie A: segno tangibile di un’avventura giunta, ormai, al termine. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, l’ex Primavera del Milan potrebbe trovare nuova chance di rilancio a Bologna, con il club emiliano a caccia di esperienza e qualità.

Il probabile addio di Ferguson, centrocampista al passo d’addio e pronto a consacrarsi definitivamente altrove, con i rumors sulla Lazio che potrebbero tornare di stretta attualità sotto l’ombrellone, esorterebbe la dirigenza felsinea a ricercare un sostituto che possa non far rimpiangere l’eventuale partenza dello scozzese. Da qui, il concreto interesse del tandem Sartori–Di Vaio nei confronti di Matteo Pessina, elemento al quale il Monza dovrebbe necessariamente rinunciare nel caso in cui gli spettri della retrocessione in Serie B continuassero a palesarsi agli occhi del club lombardo. A quel punto, la società potrebbe smantellare la squadra partendo dallo stesso Pessina, mediano tuttofare ormai al passo d’addio ai brianzoli, con il Bologna sullo sfondo.

