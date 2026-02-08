 Salta al contenuto
Bologna-Parma, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

Vincenzo Italiano
Una sfida che pesa per classifica e ambizioni

La 24^ giornata di Serie A propone una sfida dal peso specifico rilevante tra Bologna e Parma. Due squadre con identità diverse, ma unite dalla necessità di dare continuità ai rispettivi percorsi. I rossoblù di Vincenzo Italiano puntano a consolidare la propria posizione nella parte medio-alta della classifica, mentre i ducali di Carlos Cuesta cercano punti preziosi per rafforzare la corsa salvezza.

Le scelte di Italiano

Nel Bologna si va verso il ritorno di Jhon Lucumì al centro della difesa, in coppia con Heggem, davanti a Lukasz Skorupski, rientrato dopo la squalifica. A centrocampo Lewis Ferguson resta favorito, ma Tommaso Pobega conquista una maglia da titolare. In attacco Thijs Dallinga sarà il riferimento centrale, supportato da BernardeschiRowe.

Il Parma di Cuesta

Nel Parma spazio alla continuità. In mediana c’è Sorensen, mentre davanti Gaetano Oristanio vince il ballottaggio con Gabriele Strefezza per completare il duo d’attacco con Mateo Pellegrino. La difesa sarà guidata da Alessandro Circati, con Corvi tra i pali al posto dell’infortunato Zion Suzuki.

Bologna-Parma: le formazioni ufficiali

BOLOGNA – Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Dallinga, Rowe.

PARMA – Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Pellegrino.

Dove vederla in tv

Bologna-Parma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, visibile anche sul canale 214 di Sky per gli abbonati a Zona DAZN, oltre che in streaming su app e sito ufficiale.

