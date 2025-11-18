Bologna, parla Cambiaghi: “Italiano mi ha voluto”

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 18 Novembre 2025

Bologna Cambiaghi Italiano – Uno dei segreti del grande inizio di stagione del B0logna è sicuramente Nicolò Cambiaghi. L’esterno offensivo finora ha collezionato 2 gol, 4 assist e ottime prestazioni: intervistato da La Gazzetta Dello Sport ha parlato dei primi mesi a Bologna, ma non solo.

La forza del Bologna – “La nostra forza più grande è ciò che si vede: siamo uniti e ci vogliamo bene, c’è davvero una coesione quasi famigliare. Prendete quando è entrato Pessina contro il Napoli: magari lui aveva le orecchie tappate dalla tensione del debutto, ma ognuno di noi gli ha detto qualcosa per stemperare il momento. In campo giochiamo un calcio che diverte, intensità alta, tutto alla ricerca del risultato. Ci divertiamo molto e le cose vengono pure meglio”.

Esordio in nazionale – “Non ho toccato palla ma non importa. Ero felice e concentrato. Italiano mi ha detto ‘Avrei pagato per poter vivere un’emozione del genere’. Anche a lui devo qualcosa”.

Passato a Bergamo – “Lì ho vinto due scudetti e una Supercoppa a livello giovanile: l’esordio l’avrei sognato ma senza l’Atalanta oggi non sarei qui. Italiano poi mi ha voluto, atteso e migliorato. Dal minuto uno ho sempre pensato che il suo gioco facesse per me”.

Obiettivi futuri – “Mi manca la Champions. L’anno scorso non entrai in lista per il brutto infortunio al ginocchio: vorrei tornarci, conoscerla, canticchiare quella canzoncina”.

