Bologna, Odgaard segue Castro: rinnovo per il danese ufficiale
Altro rinnovo per il Bologna successivo ad una gara ufficiale: dopo quello della settimana scorsa di Castro post match di Coppa Italia contro la Lazio, questa volta è Jens Odgaard a legarsi fino al 2029 con i rossoblù dopo la firma del contratto.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
Il quasi ventisettenne trequartista/attaccante danese festeggia così i due anni a Bologna mentre in Italia la sua esperienza è ben più lunga: nel 2017, giovanissimo, la firma con l’Inter per poi tra una esperienza all’esterno e un’altra, giocare con le maglie di Sassuolo e Pescara.
In campo, dopo la vittoria sul campo del Torino, la squadra di Vincenzo Italiano prepara l’andata dei playoff di Europa League contro il Brann.