Bologna, Odgaard segue Castro: rinnovo per il danese ufficiale

Alessandro Collu
Bologna Odgaard

Altro rinnovo per il Bologna successivo ad una gara ufficiale: dopo quello della settimana scorsa di Castro post match di Coppa Italia contro la Lazio, questa volta è Jens Odgaard a legarsi fino al 2029 con i rossoblù dopo la firma del contratto.

Il quasi ventisettenne trequartista/attaccante danese festeggia così i due anni a Bologna mentre in Italia la sua esperienza è ben più lunga: nel 2017, giovanissimo, la firma con l’Inter per poi tra una esperienza all’esterno e un’altra, giocare con le maglie di Sassuolo e Pescara.

In campo, dopo la vittoria sul campo del Torino, la squadra di Vincenzo Italiano prepara  l’andata dei playoff di Europa League contro il Brann.

