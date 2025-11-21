Bologna, occhi su Arseniy Batagov per la difesa: le ultime

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 21 Novembre 2025 · Aggiornato il 21 Novembre 2025

Il Bologna comincia a guardarsi intorno in ottica mercato in vista della sessione invernale. L’obiettivo principale è rinforzare la difesa, considerando che un pilastro come Lucumì potrebbe partire e i felsinei non vogliono certo farsi trovare impreparati. Il profilo individuato dalla dirigenza rossoblù, Secondo il giornalista turco Yunus Emre Sel, è Arseniy Batagov, difensore 23enne in forza al Trabzonspor .

BOLOGNA SU BATAGOV, MA C’È LA CONCORRENZA DELLA PREMIER

Di piede mancino e forte fisicamente, Batagov ha attirato l’interesse di diversi club europei. Oltre al Bologna infatti, il centrale ucraino è seguito con attenzione dal Napoli in Italia e da Nottingham Forest, Crystal Palace e Brentford in Premier League.

Batagov, però, è stato vicino a lasciare il Trabzonspor già la scorsa estate, come rivelato dallo stesso presidente del club, Ertugrul Dogan. Il patron della squadra turca ha rivelato che, nel corso della sessione estiva, aveva trovato un accordo con una squadra per la cessione del classe 2002, il quale è stato ad un passo dall’addio. Tuttavia, a gennaio, la dirigenza del Trabzonspor potrebbe rendere la trattativa più complicata: i turchi infatti, non vorrebbero privarsi a stagione in corso di un loro pilastro dato che, quando il centrale non è in campo, il rendimento generale della squadra cala drasticamente.

