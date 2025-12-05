Bologna, nodo Lucumì: osservato David Ricardo del Botafogo

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 5 Dicembre 2025 · Aggiornato il 5 Dicembre 2025

La situazione del difensore colombiano

Il futuro di Jhon Lucumì con il Bologna resta incerto. Il centrale colombiano non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo e il club sta valutando una possibile cessione già nel mercato di gennaio. In questa fase di stagione, il tecnico Vincenzo Italiano ha ottenuto le risposte più solide da Heggem, mentre Casale e Vitik non hanno ancora garantito continuità.

Il Bologna esplora nuove opportunità sul mercato

La dirigenza rossoblù, guidata da Giovanni Sartori, sta esplorando il mercato internazionale alla ricerca di un sostituto credibile. Gli osservatori del club hanno seguito da vicino diverse partite del Botafogo, con particolare interesse per il profilo del centrale brasiliano David Ricardo.

David Ricardo piace: profilo e valutazione

Classe 2002, David Ricardo si sta mettendo in luce per solidità, reattività e capacità di leggere le situazioni difensive con maturità. La sua valutazione si aggira sugli 8-10 milioni di euro, cifra che il Bologna considera sostenibile per un investimento mirato e funzionale al progetto tecnico.

Scenari per gennaio

Se la posizione di Lucumì non dovesse chiarirsi, il club potrebbe accelerare i tempi. Il Bologna vuole preservare l’equilibrio del reparto arretrato e un talento emergente come David Ricardo è oggi una delle opzioni più credibili per il futuro immediato.

