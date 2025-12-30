Bologna, muro Fluminense per Freytes: prima offerta respinta

Il Bologna ha iniziato a muoversi con decisione sul mercato invernale. Il settimo posto in Serie A, a ridosso della zona europea, legittima le ambizioni della squadra guidata da Vincenzo Italiano, intenzionata a rinforzare l’organico per restare competitiva fino a fine stagione.

Freytes nel mirino di Sartori

Tra i profili monitorati con attenzione c’è Juan Pablo Freytes, difensore argentino classe 2000 in forza al Fluminense. Un nome che piace per duttilità, struttura fisica e margini di crescita. Giovanni Sartori ha avviato i primi contatti esplorativi nei giorni scorsi, valutando la fattibilità dell’operazione in tempi brevi.

La risposta secca del Fluminense

Secondo quanto riportato da SkySport, il Fluminense ha respinto senza esitazioni la prima proposta del Bologna, pari a 5 milioni di euro. Una cifra ritenuta non congrua dal club brasiliano, che considera Freytes un elemento centrale del progetto tecnico e non intende svenderlo.

Trattativa in salita, ma non chiusa

Il no iniziale non chiude la porta. I rossoblù stanno valutando una possibile contromossa, consapevoli che per riaprire il dialogo servirà uno sforzo economico superiore o una formula più articolata. Il tempo gioca un ruolo chiave, così come la volontà del giocatore.

Strategia Bologna per gennaio

Il Bologna resta vigile. L’obiettivo è aggiungere qualità e profondità alla rosa senza compromettere l’equilibrio finanziario. Freytes resta un’idea concreta, ma solo a condizioni sostenibili. Il mercato è lungo e le occasioni, spesso, maturano quando meno te lo aspetti.