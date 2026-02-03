Bologna-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Il campionato entra nel vivo e la Serie A Enilive propone una sfida di grande interesse. Bologna-Milan chiude la 23ª giornata con un confronto che mette in palio punti pesanti per l’alta classifica. Al Dall’Ara, Vincenzo Italiano ospita il Milan di Massimiliano Allegri, in una gara che promette intensità e contenuti tecnici.

La posta in palio

Il Milan arriva a Bologna con l’obbligo di fare risultato per non perdere contatto dall’Inter capolista. I rossoneri sanno che ogni passo falso può pesare nella corsa al vertice. Dall’altra parte, il Bologna cerca continuità per restare davanti a Lazio e Udinese, consolidando le ambizioni europee.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Quando si gioca Bologna-Milan

La partita è in programma questa sera con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Una collocazione atipica, ma strategica, che accende i riflettori sul posticipo del turno.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

Ti potrebbe interessare Milan senza Pulisic a Bologna: Allegri costretto a cambiare AC Milan News 24/7

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.

Dove vedere Bologna-Milan in TV e streaming

La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, piattaforma che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A per la stagione 2025/2026. Il match sarà visibile sia in diretta TV, tramite app su smart TV, sia in streaming su dispositivi mobili, tablet e computer.