Bologna-Milan, Allegri: “Gara da giocare bene tecnicamente. Contento della rosa, recuperiamo giocatori”

Vigilia della trasferta a Bologna per il Milan di Massimiliano Allegri, gara che chiuderà la ventitreesima giornata di Serie A. Le dichiarazioni principali dell’allenatore rossonero in conferenza stampa:

“Il rinnovo di Maignan? Il Milan si è assicurato uno dei migliori portieri d’Europa, lui è molto contento. E’ un ragazzo molto sensibile, voleva rimanere”.

Il bollettino? Saelemaekers non ci sarà, l’adduttore gli dà ancora fastidio – Athekame è cresciuto molto, altrimenti giocherà Loftus-Cheeck – Pulisic ha questa borsite, vediamo oggi; Leao lo stiamo gestendo per migliorare la situazione sull’adduttore/pube.

Pensiamo al Bologna che viene dal 3-0 in Europa League, non ha grandi pressioni di classifica ma vorrà battere il Milan per dimostrare che i risultati negativi in campionato sono stati una coincidenza. Ci vuole una partita molto seria”.

Su Modric: “Un anno in più? Luka decide lui… se ha voglia di continuare o meno“.

BOLOGNA-MILAN, ALLEGRI IN CONFERENZA: SECONDA PARTE

Il mercato: “Oggi è l’ultimo giorno, siamo stati fortunati ad avere dopo questa partita dieci giorni e tempo di recuperare appieno Pulisic, Leao, Fullkrug e ci avviciniamo al rientro di Gimenez, utile e importante per il finale di stagione. Sono sereno e contento della rosa a disposizione, abbiamo fatto buone cose ma ancora non sufficienti; il Como e la Roma sono attaccate, ci sono cinque squadre per tre posti. Bisogna fare un passetto alla volta, conquistare i punti per arrivare in Champions“.

I tanti impegni degli avversari: “Siamo dispiaciuti di non giocare la Champions, è una competizione meravigliosa. Se si vuole stare ad alti livelli, bisogna partecipare e speriamo di fare il Mondiale per Club tra due anni. Le polemiche, i calendari, gli orari, si gioca troppo… in questo momento non siamo noi a dover trovare le soluzioni ma chi di competenza per migliorare. Spero l’anno prossimo di avere questi problemi, per me è un piacere giocare, bisogna poi fare un tipo di rosa… queste sono altre problematiche“.

Milan inferiore all’Inter: “Non lo dico, normale sia in testa alla classifica e abbia le potenzialità per vincere lo Scudetto, negli ultimi anni a parte un anno non è mai uscito dai primi due posti”.

Sul Bologna: “Sarà complicata, una squadra che ti salta addosso, propone… bisognerà giocare bene tecnicamente, non scatenarli in velocità“.