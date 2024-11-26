Bologna-Lille, Italiano: “Cerchiamo la prima storica vittoria e cambiare la casella dei gol fatti”
Vincenzo Italiano, mister del Bologna ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Lille. Le sue dichiarazioni principali:
“Abbiamo parlato tantissimo con i ragazzi, ci dà fastidio avere zero gol fatti, vogliamo cercare di riempire questa casella e trovare la prima vittoria. Ci siamo preparati per cercare di ottenere questa vittoria che sarebbe storica, poi ancora quattro partite con punti a disposizione. Il cervello deve andare veloce, funzionare e dare segnali importanti, la testa la dobbiamo usare per arrivare vicini ad un risultato pieno”.
Il Lille: “Squadra composta da giocatori forti, in questo momento stanno facendo bene in campionato, sarà una partita tostissima anche per come giocano, non fanno calcoli, aggressivi, tanti uomini e mi aspetto una squadra fisica, grande forza, qualità e bisogna avere un livello altissimo per competere con queste squadre“.
L’espulsione di Pobega contro la Lazio nella gara poi persa: “Non bisogna mettere in difficoltà la squadra con ammonizioni stupide, il ragazzo era un po’ abbattuto, si può sbagliare ma non deve più accadere, poi è dura rincorrere. Il ragazzo è intelligente, imparerà la lezione“.
