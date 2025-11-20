Bologna, le parole di Castro: “Presto per lo scudetto”
Foto © Stefano D’Offizi
Bologna Castro – Dopo l’addio di Zirkzee nella scorsa stagione il Bologna aveva bisogno di un sostituto all’altezza e lo ha trovato in rosa. Si parla di Santiago Castro, punta argentina capace di ritagliarsi spazio settimana dopo settimana. Castro, autore di quattro gol finora, ha parlato a Rai 2 degli obiettivi stagionali e un eventuale chiamata in nazionale.
Prossima partita – “dunque giocare lì sarà un grande stimolo. Sappiamo cosa dobbiamo fare, abbiamo qualche giorno per preparaÈ tanto tempo che il Bologna non batte l’Udinese re bene la partita”.
Sogno scudetto? – “Mancano 10 mesi di campionato, non dobbiamo perdere di vista i nostri obiettivi: fare bene in ogni partita e ottenere risultati in tutte le 2 competizioni”.
Sugli infortuni – “Sembra che conviviamo con la sfortuna, abbiamo perso per infortunio 5 giocatori. La rosa è forte, il livello è alto e i sostituti possono rimpiazzare bene i titolari”.
Scelta fatta – “Tanti, scherzando, mi invitano a vestire la maglia dell’Italia ma non posso e non voglio. Il mio desiderio è giocare con l’Argentina“.
