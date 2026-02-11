Bologna-Lazio, probabili formazioni e diretta tv
Sfida da dentro o fuori al Dall’Ara
Il quadro dei quarti di Coppa Italia Frecciarossa si chiude con Bologna-Lazio, una partita che vale l’accesso alla semifinale contro l’Atalanta, già qualificata dopo aver eliminato la Juventus. Al Dall’Ara si affrontano due squadre che stanno vivendo una stagione intensa e ambiziosa. Vincenzo Italiano cerca continuità e solidità, Maurizio Sarri punta sull’identità e sulla qualità del suo tridente.
Le probabili formazioni
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Juan Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini (c), Odgaard, Cambiaghi; Santiago Castro.
Allenatore: Vincenzo Italiano.
Il peso offensivo ricade su Orsolini, leadership e numeri dalla sua parte, con Santiago Castro riferimento centrale.
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Alessio Romagnoli, Provstgaard, Luca Pellegrini; Kenneth Taylor, Cataldi (c), Belahyane; Isaksen, Daniel Maldini, Pedro.
Allenatore: Maurizio Sarri.
Occhi su Daniel Maldini, chiamato a dare fantasia tra le linee, e su Alessio Romagnoli, guida di una difesa che dovrà reggere l’urto.
Dove vederla in tv e streaming
La gara tra Bologna e Lazio sarà trasmessa in chiaro su Italia 1. Disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Novanta minuti che possono cambiare il volto della stagione.