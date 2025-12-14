Bologna-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 14 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Una sfida chiave della 15ª giornata di Serie A

Il programma della 15ª giornata di Serie A propone Bologna-Juventus, confronto che mette di fronte due squadre in cerca di conferme. Al Dall’Ara si incrociano ambizioni europee e necessità di continuità, in un match che promette ritmo e contenuti tattici.

Le scelte di Italiano in casa Bologna

Nel Bologna, Vincenzo Italiano valuta qualche rotazione dopo gli impegni di Europa League. In attacco Dallinga è favorito su Castro, supportato da Orsolini, Odgaard e Cambiaghi. A centrocampo possibile rilancio per Ferguson, in vantaggio su Pobega. In difesa cresce l’ottimismo per Lucumì, pronto a guidare il reparto con Heggem, mentre tra i pali spazio a Ravaglia.

Juventus, Spalletti tra conferme e dubbi

In casa Juventus, Luciano Spalletti dovrebbe confermare l’impianto difensivo con Kalulu, Kelly e Koopmeiners davanti a Di Gregorio. In mezzo al campo coppia Locatelli-Thuram, con McKennie e Cambiaso sulle corsie. Sulla trequarti Conceicao e Yildiz agiranno alle spalle di David, favorito su Openda. Bremer ha ripreso a lavorare in gruppo, ma la convocazione resta da valutare.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti

Dove vedere Bologna-Juventus in tv

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con visione disponibile tramite app su smart tv, console Playstation e Xbox, oltre ai principali dispositivi streaming.