Bologna, Italiano vuole (ri)avere Ikoné
BOLOGNA ITALIANO IKONÉ – Lo aveva già avuto alla Fiorentina per un anno e mezzo. Vincenzo Italiano rivorrebbe con sé Jonathan Ikoné anche nel Bologna.
Come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sull’ala della viola ci sarebbero anche Como e Trabzonspor. Dal canto suo la Fiorentina è chiara: per cedere il giocatore ci vuole l’obbligo di riscatto e non il semplice diritto.
BOLOGNA ITALIANO IKONÉ – Approdato in viola dal Lille a gennaio 2022, Ikoné, 26 anni, ha fatto fatica a imporsi in Toscana. Difficoltà soprattutto sul piano realizzativo.
LEGGI ANCHE:
- Mercato Milan, Davide Calabria verso la Juventus. La situazione
- Ntoi nel mirino del Venezia: futuro in Serie A per il talento greco?
- Salah-Liverpool: diritti d’immagine bloccano il rinnovo. PSG osserva
- Roma, Mancini: “Ranieri ha riportato serenità. Sui fischi…”
- Fiorentina, Martinez Quarta al River nelle prossime ore: la cifra
- Supercoppa italiana, Inter in finale: doppio Dumfries contro l’Atalanta. Gara e tutte le dichiarazioni
- Roma, Hummels: “Futuro? Deciderò in estate. Su Juric…”
- Tomori-Juve non s’ha da fare: L’inglese ora vuole rimanere al Milan
- Bologna, rimane accesa la pista Bertola: i dettagli
- Calciatori greci più costosi: Pavlidis guida, Tzimas e Tzolis brillano
- UFFICIALE Lazio, Akpa Akpro di nuovo in prestito al Monza