Bologna, Italiano vuole (ri)avere Ikoné

Raffaele Campo · Pubblicato il 10 Gennaio 2025 · Aggiornato il 11 Gennaio 2025

BOLOGNA ITALIANO IKONÉ – Lo aveva già avuto alla Fiorentina per un anno e mezzo. Vincenzo Italiano rivorrebbe con sé Jonathan Ikoné anche nel Bologna.

Come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sull’ala della viola ci sarebbero anche Como e Trabzonspor. Dal canto suo la Fiorentina è chiara: per cedere il giocatore ci vuole l’obbligo di riscatto e non il semplice diritto.

BOLOGNA ITALIANO IKONÉ – Approdato in viola dal Lille a gennaio 2022, Ikoné, 26 anni, ha fatto fatica a imporsi in Toscana. Difficoltà soprattutto sul piano realizzativo.

