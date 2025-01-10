 Salta al contenuto

Bologna, Italiano vuole (ri)avere Ikoné

Raffaele Campo
Ikoné

BOLOGNA ITALIANO IKONÉ – Lo aveva già avuto alla Fiorentina per un anno e mezzo. Vincenzo Italiano rivorrebbe con sé Jonathan Ikoné anche nel Bologna.

Come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sull’ala della viola ci sarebbero anche Como Trabzonspor. Dal canto suo la Fiorentina è chiara: per cedere il giocatore ci vuole l’obbligo di riscatto e non il semplice diritto.

BOLOGNA ITALIANO IKONÉ – Approdato in viola dal Lille a gennaio 2022, Ikoné, 26 anni, ha fatto fatica a imporsi in Toscana. Difficoltà soprattutto sul piano realizzativo.

 

