Bologna-Inter decisa ai rigori: Italiano e Chivu post semifinale Supercoppa italiana

Seconda semifinale di Supercoppa italiana tra Bologna ed Inter dopo quella giocata da Napoli e Milan e a Riad, vittoria degli emiliani ai calci di rigore dopo l’1-1 regolamentare (errori nerazzurri Bastoni, Barella e Bonny, decisivo Immobile). Ai microfoni Mediaset, il commento dei due allenatori.

BOLOGNA-INTER, IL COMMENTO DI VINCENZO ITALIANO

“Immobile era il quinto rigorista, palla importante e ci ha ripagato della fiducia, gli è capitato questo pallone, bravissimo lui. Iniziare con l’handicap di andare sotto non è facile, una partita che ti sei preparato dal punto di vista mentale ed è stata una bella mazzata, secondo me gran primo tempo nostro, meglio l’Inter nel secondo e poi la lotteria dei rigori con un pizzico di fortuna che ci premia. Non è facile affrontare l’Inter, quando prende le partite in mano difficile togliergli la palla, siamo stati bravi a portarla alla lotteria dei rigori.

Nel secondo tempo abbiamo smesso un po’ di giocare ma l’Inter ha alzato la pressione, ha preso campo e abbiamo fatto fatica a venir fuori, una squadra forte fisicamente e ti salta addosso, complimenti a loro; nel primo la grande voglia di recuperare ci ha permesso di avere quel furore, recuperare palloni, essere a ridosso della loro area di rigore”.

BOLOGNA-INTER, IL COMMENTO DI CRISTIAN CHIVU (INTER)

“I rigori sono una lotteria, mi basta il coraggio, la personalità di alzare il braccio e volerlo andare a battere, è una cosa che non si può allenare, durante un allenamento è diverso e mi prendo la personalità di questi campioni che hanno messo qualità, intensità, cose che voglio vedere sempre dalla mia squadra. Si va avanti.

Lautaro in panchina all’inizio? Non mi permetto di pensare alla finale o alla prossima partita, era l’ottava in venti giorni e le ha giocate tutte, ci aspetta un gennaio pieno di impegni, partite dove hai bisogno di energia, gamba, devi essere al cento per cento e in questo momento non ci permettiamo di perdere giocatori per strada“.