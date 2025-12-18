Bologna-Inter, Chivu: “Un onore allenare questi ragazzi, gruppo unito, dà il massimo e affamato”

Cristian Chivu ha parlato da Riad alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna ed Inter. Così il tecnico dei nerazzurri:

“Due partite per un trofeo, dall’inizio ci siamo preposti di batter colpo su colpo, con intensità, determinazione, ambizione perché c’è tanto da crescere, da dimostrare e portare avanti il percorso. Questo mini torneo ha fatto un regalo a noi e al Milan, ce la giocheremo.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Calhanoglu? Si è allenato ed è a disposizione; siamo abituati a giocare ogni settantadue ore, chiaramente preferiamo un po’ di riposo ma pronti per la partita di domani“.

Chi aggiunge: “Non sono a caccia di reputazione, sono felice per i ragazzi, la nostra crescita, sono bravi, validi, meritano per quello che sono dal punto di vista umano e abbiamo la voglia e consapevolezza di quello che vogliamo e possiamo fare, solo così si costruiscono squadre che avranno la possibilità di vincere i trofei.

Ti potrebbe interessare De Vrij pensa all’addio: Inter, gennaio decisivo per il futuro Calciomercato News

Un onore allenare un gruppo come il loro, hanno lavorato sodo, un gruppo molto unito e con tanta voglia, affamato“.

Il Bologna avversario sempre ostico per l’Inter: “Non è scomoda solo per noi per la loro crescita e identità, lo era prima e anche ora con Vincenzo (Italiano), hanno energia, mettono in difficoltà chiunque. Non dobbiamo dimostrare niente, l’insidia c’è sempre a prescindere dall’avversario e dobbiamo mettere del nostro, il massimo perché nessuno ci regala nulla, uscendo a testa alta e di sicuro non ci manca l’impegno e l’ambizione“.

Qui le dichiarazioni di Vincenzo Italiano, mister del Bologna.