Bologna, in arrivo Helland dal Brann

BOLOGNA HELLAND – Il Bologna ha già trovato il sostituto di Jhon Lucumì, che starà fermo per alcune settimane. Stando a quanto riferisce Sky Sport, gli emiliani avrebbero di fatto chiuso per Eivind Helland.

Stiamo parlando del difensore centrale norvegese classe 2005 in forza al Brann.

BOLOGNA HELLAND – La trattativa sarebbe molto vicina alla conclusione, la cifra dovrebbe essere di 6 milioni di euro.

Il tecnico rossoblu Vincenzo Italiano si appresta quindi ad accogliere il primo rinforzo di questa finestra invernale di calciomercato. Dopo un periodo di flessione, sabato pomeriggio a Como la squadra ha dato segnali di ripresa. La corsa per l’Europa è ancora molto aperta.