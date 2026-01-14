Bologna, in arrivo Helland dal Brann
BOLOGNA HELLAND – Il Bologna ha già trovato il sostituto di Jhon Lucumì, che starà fermo per alcune settimane. Stando a quanto riferisce Sky Sport, gli emiliani avrebbero di fatto chiuso per Eivind Helland.
Stiamo parlando del difensore centrale norvegese classe 2005 in forza al Brann.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
BOLOGNA HELLAND – La trattativa sarebbe molto vicina alla conclusione, la cifra dovrebbe essere di 6 milioni di euro.
Il tecnico rossoblu Vincenzo Italiano si appresta quindi ad accogliere il primo rinforzo di questa finestra invernale di calciomercato. Dopo un periodo di flessione, sabato pomeriggio a Como la squadra ha dato segnali di ripresa. La corsa per l’Europa è ancora molto aperta.
leggi anche:
- Wesley incanta a Roma: City, Newcastle e Tottenham osservano
- Roma-Sassuolo, Gasperini: “Proprietà qui presente un gran segnale ma non parliamo di mercato, sapete tutto. Questa estate…”
- Brescianini dall’Atalanta alla Fiorentina è ufficiale: “Vanoli carico, non vedo l’ora di mettermi in gioco”
- Bove riparte dall’Inghilterra: firma vicina col Watford
- Nottingham Forest su Taremi: l’ex Inter tra le opzioni per l’attacco
- Como, Fàbregas: “Bologna? Grande test; mi piace la squadra e Italiano, da analizzare nel calcio moderno. Il mercato…”
- Milan-Genoa 1-1: Leao salva i rossoneri, Stanciu spreca un rigore
- Udinese, Zaniolo brilla ma c’è un ginocchio da valutare