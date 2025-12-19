Bologna in ansia: Bernardeschi ko in Supercoppa, finale a rischio

Supercoppa, stop improvviso per Bernardeschi

Serata amara per il Bologna e per Vincenzo Italiano. Nel corso della Supercoppa, Federico Bernardeschi è stato costretto ad abbandonare il campo al 39’ dopo un violento scontro di gioco. Il problema alla spalla è apparso subito serio: il calciatore ha richiamato immediatamente l’attenzione della panchina, lasciando il terreno di gioco visibilmente dolorante. Al suo posto è entrato Rowe, chiamato a sostituire un elemento chiave dello scacchiere rossoblù.

Le prime sensazioni preoccupano Italiano

Le immagini e le reazioni del giocatore non lasciano tranquilli. Bernardeschi, ex Juventus e Toronto, ha mostrato segnali evidenti di sofferenza, alimentando il timore di uno stop prolungato. In attesa degli esami strumentali, lo staff medico del Bologna mantiene la massima prudenza. La sensazione, però, è che difficilmente l’esterno offensivo potrà essere recuperato in tempi brevi.

Finale del 22 dicembre a forte rischio

Con la finale in programma il 22 dicembre, le possibilità di rivedere Bernardeschi in campo appaiono ridotte. Un’assenza che peserebbe non poco, soprattutto per leadership ed esperienza internazionale. Italiano incrocia le dita, consapevole dell’importanza del giocatore negli equilibri offensivi e nella gestione dei momenti chiave.

Attesa per gli esami decisivi

Ora la parola passa agli accertamenti clinici, che chiariranno l’entità dell’infortunio alla spalla. Solo dopo sarà possibile definire i tempi di recupero e le reali prospettive di rientro. Il Bologna, intanto, resta in apprensione, sperando che le prime sensazioni trovino una smentita nei referti medici.