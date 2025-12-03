 Salta al contenuto

Bologna, Immobile torna dopo oltre tre mesi: c’è il Parma

Alessandro Collu
Immobile
foto © Stefano D’Offizi
Prima convocazione di Ciro Immobile dopo l’infortunio di fine agosto, la lesione del retto femorale destro: l’attaccante trentacinquenne è stato convocato dal mister Vincenzo Italiano per la gara casalinga del Bologna contro il Parma valida per gli ottavi di Coppa Italia.
Di seguito, l’elenco dei convocati pubblicato sui canali ufficiali del club rossoblù.

Portieri: Franceschelli (82), Pessina, Ravaglia;

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Zortea;

Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana;

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.

OLTRE A “BOLOGNA, IMMOBILE...”, LEGGI, AD ESEMPIO:

  1. Infortunio Gatti, operazione in programma: la nota della Juventus
  2. Torino, Cairo: “Dobbiamo recuperare gioco e compattezza, inspiegabili gli ultimi appannamenti”
  3. Infortunio Vlahovic, è lungo stop: la nota della Juventus
  4. Verona-Zanetti, il calendario ( e il tempo) non perdona: Atalanta, Fiorentina e Milan per chiudere il 2025
  5. Ottavi Coppa Italia, apre la Juventus i tre giorni: c’è anche un derby emiliano e ancora Lazio-Milan
  6. Fiorentina, Dzeko con il megafono a Bergamo: “Tifosi, abbiamo bisogno di voi”
  7. Pisa-Inter, doppietta di Lautaro nella ripresa
  8. Genoa-Verona, Zanetti: “Ho spinto al massimo, momento più difficile, resto a disposizione”
  9. Cagliari, supporto americano per Giulini: la nota del club
  10. Sorteggio playoff Mondiali 2026, ecco l’avversaria dell’Italia
  11. Como, Ludi: “Squadra evoluta, in panchina un fuoriclasse e c’è ancora margine. Morata, Nico…”
  12. Italia-Norvegia, improvviso Haaland in due minuti affonda gli azzurri: ufficiali i playoff, scandinavi ai Mondiali
  13. Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
  14. Italia, Orsolini: “Obiettivo più grande di moduli e avversari, sarebbe il punto più alto in carriera”
  15. Inter-Lazio, Lautaro al 2′ e poi Bonny nella ripresa: nerazzurri in testa con la Roma
  16. Verona, l’opinione dei tifosi: rosa poco competitiva o inizio sfortunato
  17. Rocchi e la novità spiegazione VAR allo stadio: “Ci può essere difficoltà all’inizio e per i più giovani”

In tendenza

Notizie correlate