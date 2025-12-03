Bologna, Immobile torna dopo oltre tre mesi: c’è il Parma
Portieri: Franceschelli (82), Pessina, Ravaglia;
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Zortea;
Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana;
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.
OLTRE A “BOLOGNA, IMMOBILE...”, LEGGI, AD ESEMPIO:
- Infortunio Gatti, operazione in programma: la nota della Juventus
- Torino, Cairo: “Dobbiamo recuperare gioco e compattezza, inspiegabili gli ultimi appannamenti”
- Infortunio Vlahovic, è lungo stop: la nota della Juventus
- Verona-Zanetti, il calendario ( e il tempo) non perdona: Atalanta, Fiorentina e Milan per chiudere il 2025
- Ottavi Coppa Italia, apre la Juventus i tre giorni: c’è anche un derby emiliano e ancora Lazio-Milan
- Fiorentina, Dzeko con il megafono a Bergamo: “Tifosi, abbiamo bisogno di voi”
- Pisa-Inter, doppietta di Lautaro nella ripresa
- Genoa-Verona, Zanetti: “Ho spinto al massimo, momento più difficile, resto a disposizione”
- Cagliari, supporto americano per Giulini: la nota del club
- Sorteggio playoff Mondiali 2026, ecco l’avversaria dell’Italia
- Como, Ludi: “Squadra evoluta, in panchina un fuoriclasse e c’è ancora margine. Morata, Nico…”
- Italia-Norvegia, improvviso Haaland in due minuti affonda gli azzurri: ufficiali i playoff, scandinavi ai Mondiali
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Italia, Orsolini: “Obiettivo più grande di moduli e avversari, sarebbe il punto più alto in carriera”
- Inter-Lazio, Lautaro al 2′ e poi Bonny nella ripresa: nerazzurri in testa con la Roma
- Verona, l’opinione dei tifosi: rosa poco competitiva o inizio sfortunato
- Rocchi e la novità spiegazione VAR allo stadio: “Ci può essere difficoltà all’inizio e per i più giovani”