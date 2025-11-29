Bologna, futuro incerto per Lucumí: rinnovo fermo e addio possibile
Il nodo rinnovo tra Lucumí e Bologna
Il rapporto tra Jhon Lucumí e il Bologna sembra avviato verso una fase di rottura. Il difensore colombiano, arrivato in Serie A nel 2022, ha espresso già in estate la volontà di cambiare squadra dopo due stagioni da titolare. Nonostante i sondaggi e un mercato vivo attorno al suo nome, nessuna delle trattative avviate ha portato alla cessione auspicata dal giocatore.
Contratto lungo, ma distanza evidente
Il centrale classe 1998 è legato al Bologna fino al 30 giugno 2027, un dettaglio che rafforza il valore del cartellino ma non modifica la situazione di fondo. Il club non ha in programma un nuovo accordo e la distanza tra le parti appare ormai strutturale. Questa staticità apre uno scenario chiaro: senza un rinnovo, la prossima estate diventa la finestra decisiva per una cessione.
Perché la separazione appare inevitabile
La dirigenza rossoblù sa che trattenere Lucumí fino alla scadenza naturale del contratto significherebbe rischiare di perderlo a parametro zero, un’ipotesi che il club non può permettersi. La strada porta verso una partenza programmata, utile a garantire un ritorno economico e permettere al Bologna di reinvestire.
I possibili scenari
Sul centrale restano vigili club italiani ed esteri, pronti a muoversi in caso di apertura ufficiale. La prossima sessione estiva si preannuncia dunque come il crocevia definitivo per il futuro di Jhon Lucumí.
