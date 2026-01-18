Bologna-Fiorentina, probabili formazioni e diretta tv del match

Sfida d’alta classifica al Dall’Ara

Alle 15 il Bologna ospita la Fiorentina nella domenica della 21ª giornata di Serie A. Una gara che pesa per ambizioni e continuità, con due squadre propositive e allenatori che non rinunciano alle proprie idee. Vincenzo Italiano cerca risposte dal suo gruppo, Paolo Vanoli punta sulla solidità viola.

Le mosse di Italiano nel Bologna

In casa Bologna, Italiano valuta qualche rotazione. In attacco Castro resta in vantaggio, ma Dallinga insidia una maglia dal primo minuto. Sulla trequarti possibile chance per Fabbian al posto di Odgaard, mentre a centrocampo Pobega e Ferguson si contendono il ruolo accanto a Freuler. In porta confermato Ravaglia, con Skorupski di nuovo disponibile. Torna tra i convocati Cambiaghi, dopo la riduzione della squalifica.

La Fiorentina di Vanoli senza Kean

La Fiorentina prosegue con il 4-3-3. Vanoli deve fare a meno di Kean, fermato da un problema alla caviglia. Nel tridente adattato spazio a Parisi con Gudmundsson e Piccoli. In mediana cresce la candidatura di Brescianini con Fagioli e Mandragora. Difesa affidata a Comuzzo e Pongracic, esterni Dodò e Gosens, tra i pali De Gea.

Bologna-Fiorentina, le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All: Italiano

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli, Mandragora, Brescianini; Gudmundsson, Piccoli, Parisi. All: Vanoli

Dove vedere Bologna-Fiorentina in tv

La sfida Bologna-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, visibile tramite app su smart tv, console e dispositivi compatibili. Per gli abbonati Sky con Zona DAZN, il match sarà disponibile anche su DAZN 1, canale 214. Una partita da seguire, per contenuti tecnici e risvolti di classifica.