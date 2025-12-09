Bologna, emergenza in difesa: Italiano aspetta il mercato

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 9 Dicembre 2025 · Aggiornato il 9 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

bologna Italiano mercato – Dopo le ultime stagioni positive il Bologna si sta confermando come una delle realtà migliori del nostro campionato. I rossoblù si trovano al quinto posto in classifica, tuttavia come riportato da Il Corriere dello Sport gli infortuni rischiano di influenzare in modo importante le prossime partite.

Rosa lunga o corta?

Dopo il mercato estivo sono stati molti gli elogi ricevuti dal Bologna; la squadra sembrava avere una certa profondità in rosa per poter lottare sia in campionato sia in europa league. Nel reparto difensivo però le cose sembrano diverse, contro la lazio il tecnico Vincenzo Italiano ha dovuto schierare a gara in corso De Silvestri adattato al ruolo di centrale difensivo: sembra essere necessaria una mano dal mercato per rimediare ai tanti problemi fisici delle ultime gare.

I nomi

Il Bologna cerca quindi due profili in difesa, uno pronto fin da subito e uno invece di prospettiva da far crescere con più calma. I nomi attualmente sono tre: il primo è quello di Otavio Ataide Da Silva, brasiliano in forza al Porto. Anche Fedde Leysen potrebbe essere un nome spendibile, occhio però a Disasi in uscita dal Chelsea. Riuscirà il Bologna a colmare le lacune difensive in rosa e regalarsi una seconda metà di stagione ad altissimi livelli?