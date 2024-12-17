Bologna e Lecce, possibile sfida di mercato per Provstgaard
BOLOGNA LECCE PROVSTGAARD – Nel corso del mese di gennaio, potrebbe profilarsi un duello di mercato tra Lecce e Bologna per Kevin Provstgaard, difensore centrale danese nato nel 2003 e in forza al Velje Boldklub.
Secondo quanto riferisce il Quotidiano di Puglia, sul giocatore in questione ci sarebbero proprio i rossoblu e i salentini.
BOLOGNA LECCE PROVSTGAARD – In verità, gli emiliani di Vincenzo Italiano non avrebbero particolare fretta di mettere l’acceleratore per Provstgaard già per questa sessione invernale di mercato. Diverso discorso per i giallorossi, alla ricerca del sostituto di Kialonda Gaspar il quale, infortunatosi al ginocchio, rimarrà ai box fino al termine della stagione.
