Bologna, Dominguez sempre più verso il Mallorca: le ultime

Il futuro di Benjamin Dominguez è sembra essere sempre più lontano dal Bologna. L’argentino, dopo un’ottima stagione disputata lo scorso anno, non è riuscito a riconfermarsi e sta trovando sempre meno spazio nelle rotazioni di Vincenzo Italiano, il quale sta puntando molto su Cambiaghi, ormai sempre più titolare e punto di riferimento dell’attacco offensivo rossoblù.

BOLOGNA, DOMINGUEZ VERSO IL MALLORCA: C’È IL “SI” DEL GIOCATORE

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Mallorca è in forte pressing negli ultimi giorni per assicurarsi il talento classe 2003 e avrebbe già trovato un’intesa di massima con l’entourage del giocatore che spinge per lasciare i felsinei. Tuttavia, manca ancora l’accordo con il Bologna: i rossoblù infatti, non hanno ancora dato l’ok definitivo per sbloccare la trattativa e il club spagnolo rimane in attesa di una risposta. Il Mallorca ha bisogno di rinforzi in vista di una lotta salvezza che si preannuncia serratissima: in Liga infatti, ci sono sette squadre in 4 punti ed ogni partita può rivelarsi decisiva per stabilire le sorti di una stagione. I gol dell’ex Lazio Muriqi (secondo miglior marcatore del campionato con 14 gol, dietro soltanto a Mbappé) potrebbero non bastare: l’arrivo di Dominguez per portare freschezza e dinamicità in attacco sarà fondamentale.

