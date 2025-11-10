 Salta al contenuto

Bologna, Di Vaio: “Il cammino è lungo. Scudetto? Dico che…”

Raffaele Campo

BOLOGNA DI VAIO – Marco Di Vaio, dirigente del Bologna, è intervenuto sulle frequenze di Radio Anch’Io Sport, in onda su Radio Rai, l’indomani della netta vittoria sul Napoli.

Così l’ex bomber: “Arriviamo da un momento molto positivo, tra le due soste abbiamo fatto tanti risultati utili consecutivi, conditi dalla grande prestazione di ieri contro i campioni d’Italia. C’è esaltazione in città, ma sappiamo che il cammino è lungo. Siamo contenti del lavoro del gruppo, del mister e di tutto il suo staff. Speriamo di continuare così“.

BOLOGNA DI VAIO – Prosegue: “Scudetto? Non possiamo definirci una squadra che può lottare per quel tipo di traguardo, almeno in questo momento della stagione. Non è scaramanzia, è realismo. Stiamo lottando con un gruppo di squadre molto attrezzate, abituate a stare in alto. Noi siamo lì, con la nostra filosofia e con il modo di giocare che ci ha dato Italiano. Siamo contenti di stare lassù e speriamo di ritrovarci sempre in questa posizione anche alla fine dell’anno ed entrare in Europa. Non sarà semplice ma ci crediamo“.

 

