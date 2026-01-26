Bologna, Dallinga verso la Francia: Parigi FC in pole

Il futuro di Thijs Dallinga al Bologna appare sempre più in bilico. L’attaccante olandese, in panchina nelle ultime tre gare di Serie A, è al centro di un possibile trasferimento in uscita in questa finestra di mercato di gennaio.

Un rendimento in calo e la concorrenza interna

L’ex Tolosa, acquistato nell’estate 2024 per sostituire Joshua Zirkzee, non ha mai trovato la continuità sotto le Due Torri. In questa stagione, con un solo gol in 16 presenze, è stato scavalcato in graduatoria da Santiago Castro e da Ciro Immobile, tornato a regime dopo un infortunio. Questa situazione, unita ai fischi di una parte della tifoseria, ha portato la dirigenza a valutare una cessione.

Il nodo della formula: il Bologna vuole l’obbligo di riscatto

L’interesse concreto arriva dalla Francia, dove il Parigi FC si è fatto avanti. La trattativa, però, è in stallo sulla formula: i club francesi propenderebbero per un prestito con diritto di riscatto, mentre il Bologna guidato da Giovanni Sartori e Marco Di Vaio vorrebbe imporre l’obbligo per assicurarsi un addio definitivo. Per il club rossoblù, che ascolterebbe offerte per Dallinga intorno ai 15 milioni di euro, è essenziale anche trovare una valida alternativa in entrata prima di chiudere l’operazione. Le prossime ore saranno decisive per il futuro del centravanti.