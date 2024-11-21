Bologna, Dallinga: “Sogno di vincere la Coppa Italia”

Raffaele Campo · Pubblicato il 21 Novembre 2024

BOLOGNA DALLINGA COPPA ITALIA – Thijs Dallinga, alla prima stagione al Bologna, ha parlato sulle colonne del Corriere dello Sport di questi suoi primi mesi in terra emiliana. Approdato dal Tolosa per 15 milioni di euro, il gol non è ancora arrivato, ma la fiducia non manca.

Così il centravanti olandese: “Zirkzee? Si, so che anche lui ha avuto problemi durante la sua prima stagione qui a Bologna. Siamo due persone completamente diverse, ma forse alcuni problemi che ho sono gli stessi che aveva lui. Il calcio funziona così: il tuo club paga tanti soldi per te, le persone hanno delle aspettative e ti supportano. Per questo voglio rimanere positivo, so che posso ripagare il Bologna“.

BOLOGNA DALLINGA COPPA ITALIA – Continua: “Finora in Europa è stato molto difficile. Non abbiamo ancora mai segnato, ma le cose possono cambiare molto velocemente. Il nuovo format ci da la possibilità di crederci ancora. I giochi non sono finiti, abbiamo ancora tempo e partite per riuscire a passare il turno“.

Poi: “Ci sono tante cose per cui lottare questa stagione. Il sogno è vincere la Coppa Italia, ma anche andare avanti in Champions League e arrivare il più in alto possibile in campionato. A livello personale? Voglio tornare in campo e fare quello che facevo la scorsa stagione. Qui la gente si aspetta di più che al Tolosa, vedremo dove posso e possiamo arrivare: noi giochiamo per vincere“.

Infine: “Il gol non arriva? È il gioco mentale dell’attaccante. Le persone guardano quanti gol segni. È normale che se entri per 5 minuti non hai molto tempo per segnare, ma la gente vede solo un’altra partita in cui non hai segnato. Però, se guardi ai minuti che ho giocato o le partite che ho iniziato, non sono così tante. Io devo rimanere calmo, ci sono momenti in cui un attaccante non segna. Ho già vissuto questi momenti in carriera e non devo preoccuparmi. Solo lavorare“.

