Bologna-Cremonese, probabili formazioni e info su dove vederla

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 1 Dicembre 2025 · Aggiornato il 1 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Bologna e Cremonese, confronto decisivo al Dall’Ara

La 13ª giornata di Serie A si chiude con un match che promette tensione e ritmo. Il Bologna cerca tre punti cruciali per restare agganciato al treno europeo, mentre la Cremonese punta a un risultato pesante per consolidare la propria corsa salvezza.

La squadra di Vincenzo Italiano scende in campo con il 4-2-3-1: Ravaglia tra i pali, difesa formata da De Silvestri, Heggem, Lucumì e Miranda. In mezzo, coppia dinamica composta da Pobega e Ferguson. Sulla trequarti spazio a Orsolini, Odgaard e Dominguez, alle spalle del riferimento offensivo Castro.

Nicola punta sulla compattezza: le scelte della Cremonese

La Cremonese di Davide Nicola risponde con il 3-5-2. In porta c’è Audero, protetto dal trio Terracciano, Baschirotto e Bianchetti. Le corsie saranno affidate a Barbieri e Floriani, mentre in mediana agiranno Bondo, Payero e Vandeputte. In attacco, coppia dal profilo molto diverso: Bonazzoli e Vardy, pronti a sfruttare ogni ripartenza.

L’equilibrio tra le due formazioni e la posta in palio rendono il match particolarmente interessante per classifica e ambizioni.

Bologna-Cremonese, le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Floriani; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

Dove vedere la partita in tv

La sfida sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con collegamento dalle 20.45. Il match sarà visibile tramite app su smart tv e su Sky Q, oltre che sul canale satellitare DAZN, disponibile a pagamento per gli abbonati Sky.

