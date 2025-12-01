Bologna-Cremonese, probabili formazioni e info su dove vederla
Foto © Stefano D’Offizi
Bologna e Cremonese, confronto decisivo al Dall’Ara
La 13ª giornata di Serie A si chiude con un match che promette tensione e ritmo. Il Bologna cerca tre punti cruciali per restare agganciato al treno europeo, mentre la Cremonese punta a un risultato pesante per consolidare la propria corsa salvezza.
La squadra di Vincenzo Italiano scende in campo con il 4-2-3-1: Ravaglia tra i pali, difesa formata da De Silvestri, Heggem, Lucumì e Miranda. In mezzo, coppia dinamica composta da Pobega e Ferguson. Sulla trequarti spazio a Orsolini, Odgaard e Dominguez, alle spalle del riferimento offensivo Castro.
Nicola punta sulla compattezza: le scelte della Cremonese
La Cremonese di Davide Nicola risponde con il 3-5-2. In porta c’è Audero, protetto dal trio Terracciano, Baschirotto e Bianchetti. Le corsie saranno affidate a Barbieri e Floriani, mentre in mediana agiranno Bondo, Payero e Vandeputte. In attacco, coppia dal profilo molto diverso: Bonazzoli e Vardy, pronti a sfruttare ogni ripartenza.
L’equilibrio tra le due formazioni e la posta in palio rendono il match particolarmente interessante per classifica e ambizioni.
Bologna-Cremonese, le probabili formazioni
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Floriani; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
Dove vedere la partita in tv
La sfida sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con collegamento dalle 20.45. Il match sarà visibile tramite app su smart tv e su Sky Q, oltre che sul canale satellitare DAZN, disponibile a pagamento per gli abbonati Sky.
