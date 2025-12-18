Bologna, continua il tema rinnovi: le parole di Fenucci su Orsolini

L’Amministratore Delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato dei rinnovi di Orsolini e Freuler

FENUCCI FREULER ORSOLINI RINNOVI – Un altro sogno da esaudire a due sole partite. Centottanta minuti, subordinati ai primi novanta della partita dentro-fuori contro l’Inter, nei quali il Bologna di Vincenzo Italiano potrebbe scartare un altro trofeo di un’annata indimenticabile. E non certamente la prima di una gestione, Saputo, vissuta con risultati in crescendo e nuove ambizioni da consolidare. Dopo la conquista della Coppa Italia, contro il Milan, i felsinei si presentano in Arabia per un altro appuntamento con la storia. In SuperCoppa Italiana, i rossoblù affrontano la squadra di Chivu. E per farlo, metterà in campo la miglior formazione possibile, con Orsolini a guidare l’attacco.

Il Bologna prova a blindare i propri gioielli in vetrina: rinnovi per Freuler e Orsolini

A proposito del tema rinnovi contrattuali, nei quali è coinvolto lo stesso numero 7, Claudio Fenucci ha ribadito con chiarezza le intenzioni della proprietà: “Stiamo lavorando per estendere gli accordi con Orsolini e Freuler. Il Bologna vuole mantenere i migliori calciatori in rosa per proseguire in questo cammino soddisfacente e virtuoso della gestione Saputo. Stiamo lavorando e contiamo di giungere a un accordo coi diversi calciatori: il rapporto con loro è ottimo. Dunque, cercheremo di concludere le trattative nel più breve tempo possibile”, ha chiosato l’AD del club ai microfoni di Sportmediaset.

E a proposito della gara contro i nerazzurri, il dirigente ha affermato: “Ritengo l’Inter la squadra più forte e in forma di tutto il campionato. Giocheremo una partita difficilissima, contro una vera corazzata del campionato italiano e delle competizioni europee. Tendenzialmente abbiamo faticato a gestire il doppio impegno settimanale, ma proveremo a metterli in difficoltà anche sul piano fisico per poter approdare in finale. Il Bologna tiene fortemente a conquistare il trofeo”.