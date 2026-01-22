Bologna, colpo Sohm per tentare di uscire dalla crisi: il comunicato

Il Bologna di Vincenzo Italiano può ufficialmente contare sull’apporto di Simon Sohm: il comunicato per l’arrivo del centrocampista svizzero

BOLOGNA SOHM COMUNICATO – Testa al campo, alla gara con il Celtic – decisiva per le sorti europee della squadra emiliana – ma non solo. Il mercato del Bologna prende forma anche in tema acquisti, dopo la cessione di Fabbian alla Fiorentina. Nell’ambito del doppio canale aperto con la viola per la sessione invernale in corso di svolgimento, la società rossoblù ha reso noto l’ingaggio di Simon Sohm. Il centrocampista svizzero, classe 2001, si trasferisce in Emilia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. A differenza dell’omologo, passato a Firenze, l’operazione Sohm non prevede alcun esborso economico per il prestito oneroso e l’obbligo non scatta a nessuna particolare condizione. Per Fabbian, invece, il passaggio alla Fiorentina diverrebbe definitivo in caso di raggiungimento della salvezza da parte della squadra di Vanoli.

Il Bologna ha comunicato l’ingaggio del venticinquenne centrocampista, il quale lascia Firenze appena sei mesi dopo la definizione della trattativa con il Parma sulla base di 16 milioni di euro. Importante per la viola, dunque, non registrare alcuna minusvalenza dal passaggio del mediano in Emilia.

Sohm al Bologna, arriva anche la nota ufficiale del club

“Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Simon Sohm a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con opzione di acquisizione definitiva”, recita la nota del club rossoblù.

Sino a questo momento della stagione, lo svizzero ha collezionato 16 apparizioni in maglia viola e iscritto il proprio nome sul tabellino con una rete al Mainz, in Conference League. Fisicità e qualità al servizio della mediana di una squadra in piena crisi di risultati: il Bologna cerca forze fresche dal mercato e pesca il Jolly Simon Sohm, pronto alla nuova avventura in Emilia.