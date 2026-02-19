Bologna, colpo in Europa League in casa del Brann: decide Castro

Il Bologna passa in Norvegia e mette un tassello importante verso la qualificazione agli ottavi di Europa League: sul campo del Brann finisce 0-1. Decide ancora Santiago Castro, sempre più uomo copertina della squadra di Italiano.

La zampata di Castro indirizza la sfida

L’approccio dei rossoblù è autorevole. Al 9’ Castro inventa l’episodio che segna la serata: controllo, ingresso in area e destro chirurgico nell’angolo basso, nulla da fare per Dyngeland. Un vantaggio costruito con personalità e qualità tecnica.

Il Brann reagisce affidandosi ai calci piazzati. Al 24’ è Mathisen a sfiorare il pari di testa, ma Skorupski risponde con un intervento decisivo. I norvegesi insistono con Soltvedt e Ingason, tuttavia la linea difensiva del Bologna resta compatta e lucida.

Gestione matura nella ripresa

Nel secondo tempo la squadra di Italiano abbassa i ritmi e gestisce. Gli ingressi di Orsolini e Dallinga tengono alta la pressione su Dyngeland, mentre Moro e Ferguson danno equilibrio alla manovra. Il Brann resta vivo con Holm, ma ancora Skorupski chiude la porta; nel finale il ritmo si spezza tra cambi e falli, ma il Bologna controlla senza affanni.

È un successo pesante, che offre un margine prezioso in vista del ritorno al Dall’Ara. Ora serviranno concentrazione e concretezza per completare l’opera e trasformare questo 0-1 in un passo decisivo nel cammino europeo.