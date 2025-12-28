Bologna, chiuso Freytes: rinforzo argentino per la difesa

Un colpo mirato per il mercato invernale

Il Bologna apre il mercato di gennaio con un’operazione concreta e ben indirizzata. Juan Pablo Freytes è pronto a vestire la maglia rossoblù, primo innesto della sessione invernale voluto dalla dirigenza guidata da Giovanni Sartori e Marco Di Vaio. L’accordo con il difensore argentino è totale, così come l’intesa di massima con la Fluminense per una cifra attorno agli 8 milioni di euro, con alcuni bonus ancora da definire.

Profilo giovane, ma già strutturato

Cresciuto nel vivaio del Newell’s Old Boys, Freytes si è imposto all’attenzione degli osservatori europei grazie alle prestazioni offerte nel recente Mondiale per Club disputato negli Stati Uniti. Proprio in quella competizione il centrale ha convinto Di Vaio, che ha seguito da vicino la sua evoluzione in Brasile. Difensore fisico, ordinato e affidabile in marcatura, rappresenta un profilo in linea con la filosofia del club emiliano.

Scelta funzionale al progetto Italiano

L’arrivo di Freytes non è legato a una cessione imminente di Casale, ma risponde all’esigenza di ampliare le rotazioni difensive in una stagione intensa, tra Serie A e impegni ravvicinati. Vincenzo Italiano avrà così a disposizione un’opzione in più per gestire il reparto con continuità e competitività.