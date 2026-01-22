Bologna-Celtic, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Bologna si gioca una fetta importante del proprio cammino europeo. Al Dall’Ara, nella serata di oggi alle 18.45, arriva il Celtic per una gara che può indirizzare in modo decisivo la corsa ai playoff di Europa League. Il momento in Serie A non è dei più brillanti, ma la squadra di Vincenzo Italiano ha l’occasione di ritrovare certezze e fiducia proprio sul palcoscenico continentale.

Il contesto è chiaro. Con un risultato positivo, il Bologna potrebbe blindare l’accesso alla fase successiva, sfruttando il fattore campo e l’intensità che il pubblico sa garantire nelle notti europee. Servirà una prova ordinata, attenta nella gestione dei ritmi e concreta nelle occasioni create.

Le scelte di Italiano

Vincenzo Italiano dovrebbe confermare il 4-2-3-1. Tra i pali Łukasz Skorupski, linea difensiva con Holm, Casale, Heggem e Miranda. In mezzo al campo l’equilibrio sarà affidato a Pobega e Moro, mentre sulla trequarti agiranno Riccardo Orsolini, Remo Freuler e Jonathan Rowe, a supporto di Santiago Castro.

Il Celtic e le sue certezze

Il Celtic di Michael O’Neill si presenterà con il 3-4-3. Attenzione all’esperienza di Kasper Schmeichel e alla qualità offensiva di Daizen Maeda e Reo Hatate, elementi capaci di colpire in transizione.

Bologna-Celtic, le probabili formazioni

Bologna: Skorupski; Holm, Casale, Heggem, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Freuler, Rowe; Castro. All. Italiano.

Celtic: Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Yang, McGregor, Engels, Tounekti; Hatate, Maeda, Nygren. All. O’Neill.

Dove vedere Bologna-Celtic

La sfida sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, disponibile tramite app su smart tv e dispositivi compatibili come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.